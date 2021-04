Google publikuje wyjątkowe wideo na Światowy Dzień Ziemi

Google ze specjalnym wideo na Światowy Dzień Ziemi

Diao opowiedziała również, co było dla niej motywacją do stworzenia Google Doodla na Dzień Ziemi. - Wiedziałam, że chcę stworzyć narrację o znaczeniu drzew, więc zacząłem od zbadania wszystkiego, co mogłam, na temat technik ponownego zalesiania i najlepszych praktyk. Zainspirowały mnie historie ludzi, którzy sadzili drzewa, gdy byli bardzo młodzi i opiekowali się nimi przez całe życie, oraz ludzi - czasami jako społeczności, innym razem pracując indywidualnie - którzy za cel postawili sobie ponowne zalesianie jakiegoś miejsca, czy to jednego z najgęściej zaludnionych miast na świecie lub suchej pustyni, która kiedyś była bujna i zielona.