Google Doodle: 96. rodziny René Favaloro, który jako pierwszy wstawił by-passy

Google Doodle upamiętnia René Favaloro, który jako pierwszy wstawił by-passy. Argentyński lekarz obchodziłby dziś 96. urodziny.

Google Doodle - 96. rodziny René Favaloro

Dziś, w piątek 12 lipca Google Doodle upamiętniło 96. rocznicę urodzin rodziny René Favaloro. Argentyński przysłużył się medycynie, gdyż jako pierwszy w historii przeprowadził zabieg wszczepienia bypassów (pomostów naczyniowych). Operacja miała na celu doprowadzenie krwi do miejsc, które były niedokrwione z powodu niedrożnych tętnic. Zabieg polegał na wszczepieniu pomostu, dzięki któremu możliwe było ominięcie zatkanego miejsca. Pomosty mogą być prawdziwym naczyniem krwionośnym pobranym z żyły lub tętnicy pacjenta albo syntetyczną rurką.

René Favaloro w Google Doodle – kim był argentyński lekarz?

René Favaloro urodził się 12 lipca 1923 roku w argentyńskim mieście La Plata, gdzie później studiował medycynę. Pracę lekarza rozpoczął w prowincji La Pampa, gdzie opiekował się miejscowymi pacjentami rzez 12 lat. Kardiochirurg zainstalował tam pierwszy mobilny bank krwi oraz wyposażył salę operacyjną, w której szkolił pielęgniarki. W 1962 przyniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykonywał zabiegi chirurgii klatki piersiowej, ale w maju 1967 przeprowadził operację 51-letniej kobiety z niedrożną tętnicą wieńcową. Wszczepienie by-passa pochodzącego z żyły pacjentki zakończyło się sukcesem, a operacja stała się przełomem na skalę światową. W 1970 Favaloro wrócił do Argentyny, gdzie założył fundację zajmującą się szkoleniami lekarzy, opieką medyczną i prowadzeniem badań. 30 lat temu za sprawą kryzysu ekonomicznego, fundacja popadła jednak w długi sięgające 19 milionów dolarów. 9 czerwca 2000 roku René Favaloro popełnił samobójstwo, oddając strzał we własną pierś.