Godziny dla seniorów w Wigilię. Czy będą obowiązywać?

Godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00. Dotyczą one głównie sklepów spożywczych, aptek, drogerii i placówek Poczty Polskiej. Czy w Wigilię również będą obowiązywać?

Godziny dla seniorów Źródło: Getty Images