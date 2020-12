Pogoda. Święta pod znakiem zmiennej aury

Pogoda. Niedziela i poniedziałek powitają nas stabilną pogodą wyżową. Od wtorku czeka nas zmienna, bardziej dynamiczna aura. Z kolei w środę na zachodzie, a w czwartek (Wigilia) na południu możliwe nawet plus 10 st. C. Chłodniej będzie dopiero od piątku.

Mimo że do poniedziałku pozostaniemy pod wpływem wyżu rosyjskiego, to za sprawą napływających ciepłych i wilgotnych mas powietrza, nadal prawie w całym kraju niebo szczelnie zakrywać będą niskie chmury podinwersyjne Stratus.

Więcej szczęścia do pogody będą mieli tylko mieszańcy zachodniej Polski, gdzie jak gwarantuje Robert Wójcik z wrocławskiego Cumulusa, w ciągu dnia słońca nie powinno brakować. Niestety, bolączką prawie w całym kraju będą liczne, gęste mgły, które znacznie ograniczać będą widoczność, a dodatkowo wytrącające się z mgły krople wody sprawią, że drogi będą mokre i śliskie.

Pogoda. Do poniedziałku inwersja, więc ciepła pojawi się głównie powyżej 700m

Usytuowanie wyżu nad Rosją sprawi, że do poniedziałku nadal z południa i południowego zachodu docierać do nas będzie początkowo śródziemnomorskie, a następnie iberyjskie ciepło.

Sprawdź pogodę w swoim regionie na pogoda.wp.pl

Pomimo że za sprawą zalegającej inwersji ciepło to docierać będzie głównie w wyższych partiach atmosfery (powyżej 700m), będzie względnie ciepło, bo 2-4 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie.

Pogoda. Od wtorku zmiana pogody

Już w nocy z poniedziałku na wtorek nastąpi przebudowa pola barycznego. Wyż rosyjski osłabnie i odsunie się nad Gruzję, a w uwolnione (od wyżu) pole baryczne swoimi frontami wbije się niż znad Morza Norweskiego.

Zatem wtorek i środę przyjdzie nam spędzić w towarzystwie frontów atmosferycznych, które niosły będą z sobą chmury i dość intensywne opady deszczu. Dodatkowo przechodzącym nad naszymi głowami frontom towarzyszył będzie porywisty wiatr, zatem wtorek i środa zapowiadają się pochmurne, deszczowe i wietrzne.

Pogoda. Wtorek i środa nie tylko ze zmienną, dynamiczną aurą, ale też sporym kontrastem temperatury

Kiedy wyż rosyjski odpuści, a pogodą zacznie sterować niż znad północnej Europy, to zmianie ulegnie również cyrkulacja powietrza. Dotychczasowe wilgotne ciepło śródziemnomorskie zostanie zastąpione ciepłem atlantyckim.

W świeżym atlantyckim powietrzu inwersje poznikają, silniejszy wiatr przewietrzy atmosferę i napływające z zachodu ciepło zaczniemy odczuwać również przy ziemi. O ile na północnym-wschodzie nadal będzie dość chłodno, bo tylko 1-3 st. C, to w centrum i na południu temperatura podskoczy do 6-9 st. C, a na zachodzie i południowym zachodzie nawet 11-12 st. C.

Pogoda. W Wigilię ciepło. Później nieco chłodniej

Zarówno w Wigilię, jak i podczas Świąt w całym kraju zapowiada się zmienna aura. Na niebie chmury przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami i od czasu do czasu popada deszcz, który nie wykluczone, że chwilami może przechodzić w deszcz ze śniegiem. W górach delikatnie poprószy śnieg.

W Wigilię wskaźniki temperatur pokażą 3-5 st. C na północy do 8-10 st. C na południu. Później będzie już nieco chłodniej, bo w całym kraju odnotujemy tylko 3-5 st. C. Jedynie na przedgórzu w najcieplejszym momencie temperatura oscylować będzie w okolicach 0 st. C.