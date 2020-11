Godziny dla seniorów. W tych miejscach nie obowiązują

Godziny dla seniorów. Kiedy i gdzie obowiązują?

Godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 12:00. W tym czasie w sklepach, oprócz obsługi, mogą przebywać tylko seniorzy. Dotyczy to sklepów spożywczych, aptek, drogerii oraz placówek Poczty Polskiej. Początkowo, od 15 października, paradoksalnie dotyczyły też sklepików szkolnych i sklepów na uczelniach. 26 października wprowadzono zmiany w godzinach dla seniorów, by te właśnie sklepy wyłączyć z miejsc, gdzie w godzinach 10:00-12:00 zakupy mogą robić tylko osoby powyżej 60. roku życia.