Godziny dla seniorów. Czy będą obowiązywać w Wigilię? Jest decyzja

Godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00. Czy będą obowiązywać w Wigilę?

Godziny dla seniorów w Wigilię

W Wigilię 24 grudnia sklepy są otwarte, jednak godziny otwarcia w wielu przypadkach będą mocno skrócone. Taką decyzję podjęto po to, by pracownicy placówek handlowych również mogli przygotować się do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

Czy w Wigilię też będą obowiązywały godziny dla seniorów? Jeśli tak, to znacznie skróciłoby to czas na ostatnie świąteczne zakupy innym osobom. Jednak jak wynika z rozporządzenia rządu, w Wigilię 24 grudnia godziny dla seniorów nie będą obowiązywały. To dobra wiadomość dla klientów, którzy zostawili sobie świąteczne zakupy na ostatnią chwilę.

Tym samym pozostali klienci będą mieli możliwość zrobić zakupy w sklepach w Wigilię między godziną 10:00 z 12:00. Należy jednak pamiętać, że sklepy będą czynne maksymalnie do 14:00. Niektóre placówki handlowe mogą też już wcześniej zostać zamknięte.

Godziny dla seniorów wprowadzono w związku z trwającą pandemią

Godziny dla seniorów najpierw obowiązywały wiosną tego roku. Latem zostały zniesione, jednak jesienią, wraz ze wzrostem zakażeń koronawirusem, znów wróciły. I tak od 15 października 2020, w dni robocze od poniedziałku do piątku obowiązują godziny dla seniorów. Oznacza to, że w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach, a także na poczcie zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Współpracownik Andrzeja Dudy odchodzi. Reakcja Andrzeja Zybertowicza