Rosyjski żołnierz rozmawia z matką. "Jego głowy nie znaleźli"

Nagranie, które opublikował ukraiński wywiad wojskowy, to rozmowa matki z synem. Kobieta opowiada, że w mediach podano informację o śmierci jednego z członków brygady syna. Bardzo się ta wiadomością zmartwiła. - Ale on już od dawna nie żyje - odpowiada jej żołnierz. - Mina go zabiła. Głowy nie znaleziono. Znaleźli od niego tylko ręce i nogi - opowiada Rosjanin.