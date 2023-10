Głosy z zagranicy przepadną? Kandydaci apelują do PKW

W niedzielę kandydaci Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych Adam Bodnar i Aleksander Pociej złożyli wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o wydłużenie terminu przekazania wyników głosowania w referendum ponad 24 godziny. Chcą także, aby głosy oddane w wyborach do parlamentu były liczone jako pierwsze. Po to, żeby wyniki można było przekazać do PKW na czas.