Głosowanie korespondencyjne za granicą. Wybory 2020

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 28 czerwca. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w Polsce będą to wybory łączone: głosy będzie można oddawać zarówno w tradycyjny sposób, jak i korespondencyjnie. Z kolei w przypadku Polaków mieszkających za granicą, obowiązywać będą różne przepisy. Zależne są one od sytuacji epidemicznej w danym kraju.

Głosowanie korespondencyjne za granicą

Jeszcze gdy wybory miały odbyć się 10 maja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej, że zgodnie z obowiązującym prawem konsulowie realizują swój obowiązek przygotowania wyborów, a jednocześnie monitorują sytuację panującą w danych państwach. MSZ zachęca obywateli do zgłaszania się do spisu wyborców. To nie zmieniło się w przypadku czerwcowego terminu wyborów.