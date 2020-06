Głosowanie korespondencyjne. Jakie przepisy i zasady? Wybory 2020

Na 28 czerwca zaplanowana jest pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zgodnie z projektem ustawy, mają się one odbyć na dwa sposoby: tradycyjnie w lokalu wyborczym i za pomocą głosowania korespondencyjnego.

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z ustawą tegoroczne wybory prezydenckie mają się odbyć się na dwa sposoby. Tradycyjnie będzie można oddawać głosy w lokalach wyborczych, ale także i w sposób korespondencyjny. Uchwalona w maju nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia, która dotyczyła przeprowadzenia wyborów 10 maja tylko w sposób korespondencyjny. Nowa data wyborów, jaką ogłosiła marszałek Elżbieta Witek to 28 czerwca.

Wybory przeprowadzi Państwowa Komisja Wyborcza. To w jej gestii jest określenie wzoru karty do głosowania oraz wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając "konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.

Do tego przestały obowiązywać zapisy mówiące, że w wyborach prezydenckich 2020 roku nie stosuje się przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania przez pełnomocnika. W wyborach zaplanowanych na 28 czerwca wyborca będzie mógł osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z przepisami, w wyborach prezydenckich 2020 korespondencyjnie głosować będą mogły osoby, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo nie będą mogły głosować w lokalu wyborczym w niedzielę 28 czerwca. Korespondencyjnie będą mogło głosować także osoby, które w dniu wyborów przebywać będą na kwarantannie.

Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba jednak odpowiednio wcześnie zgłosić za pośrednictwem strony internetowej gov.pl (TUTAJ) albo w urzędzie gminy.

Wybory 2020. Kiedy trzeba zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Oto terminy zgłoszeń:

Osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie, taki zamiar muszą zgłosić do wtorku 16 czerwca 2020 roku.

Jeśli w dniu wyborów dana osoba będzie na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić do wtorku 23 czerwca 2020 roku.

Jeśli u danej osoby obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r., to zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić do piątku 26 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2020.

Wybory 2020. Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy?

Do piątku 26 czerwca należy wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców albo zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

W dniu wyborów, w godzinach głosowania (od 7:00 do 21:00) zanieś kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.