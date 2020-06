Głosowanie korespondencyjne. Czy mogę jeszcze zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2020

Kiedy głosowanie korespondencyjne nie może się odbyć?

Czy można jeszcze zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Aby głosować korespondencyjnie w wyborach 2020, które odbędą się 28 czerwca, wyborca musi zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Był na to czas do 16 czerwca. Ale osoby, które po 16 czerwca zostały objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją, mogą zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić jeszcze do 23 czerwca elektronicznie przez platformę ePUAP. Jeśli natomiast ktoś jeszcze w najbliższych dniach będzie musiał iść na kwarantannę, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego może do 26 czerwca.