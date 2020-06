Głosowanie korespondencyjne. Czy jest obowiązkowe? Wybory 2020

Wybory 2020. Czy głosowanie korespondencyjne jest obowiązkowe?

Kodeks wyborczy dopuszcza głosowanie korespondencyjne. Przepisy te zostały uchwalone głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Głosowanie nie będzie obowiązkowe. To oznacza, że nie ma przymusu odesłania otrzymanego pakietu wyborczego.

Taka obawa istniała przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami korespondencyjnymi. W przedstawionym projekcie ustawy o wyborach korespondencyjnych był zawarty zapis o tym, że „niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie, podrabianie lub kradzież karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Przepis ten został jednak zmieniony.

Wybory 2020. Jak głosować w sposób korespondencyjny?

Co zawiera pakiet wyborczy przy wyborach korespondencyjnych?

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.