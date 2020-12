Głośna sprawa wnuka byłego prezydenta RP. Sąd uchylił wyrok

Do zdarzenia doszło w nocy 21 maja 2018 r. Według prokuratury, oskarżeni napadli, bili i kopali na dwóch szwedzkich turystów spacerujących po historycznym centrum Gdańska.

Warto jednak zaznaczyć, że sąd zmienił kwalifikację karną czynu. Początkowo Bartłomiej W. wraz z dwoma współoskarżonymi mieli odpowiadać za rozbój na obywatelu Szwecji, za co grozi do 12 lat więzienia. Ostatecznie stwierdzono, że doszło do pobicia.