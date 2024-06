Lekarz z Ukrainy w areszcie. Prokurator chce zmiany

Rezydent doniósł na kolegę

27-latek z Ukrainy jest rezydentem, który od dwóch lat pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. 9 stycznia do placówki trafił w ciężkim stanie 86-letni pacjent. Przeszedł operację usunięcia jelita cienkiego z powodu zatoru tętnicy, a po zabiegu jego serce się zatrzymało. Rezydent nie podjął działań resuscytacyjnych, tłumacząc to względami humanitarnymi i odłączył go od aparatury podtrzymującej życie.