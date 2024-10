"Głos" z nawigacji ma nową pracę. Wiadomo, kto go zatrudnił

Nagranie Orlenu nawiązuje swoim charakterem do nagrania Juszkiewicza. - Towarzyszył nam w podróżach przez 15 lat. Czasem sprowadzał nas na manowce, kierował nas na południe. (...) Nie wyobrażacie sobie, żeby tego głosu mogło zabraknąć? My też nie. Dlatego chcemy, by jego głos towarzyszył nam przez kolejne miliony kilometrów - słyszymy na filmie.