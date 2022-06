Głód może okazać się najgroźniejszą bronią Putina. Polska też to odczuje

Co odpowiada za ten wzrost cen? Pandemia zamroziła światowe gospodarki. Nie we wszystkich obszarach dało się przywrócić je z marszu do normalnego funkcjonowania, tak jak włącza się i wyłącza światło w pokoju. Lockdowny przerwały i zakłóciły sprawne funkcjonowanie światowych łańcuchów dostaw, co zwiększyło koszty w takich obszarach jak transport dalekomorski. A to od niego zleży bezpieczeństwo żywnościowe państw niezdolnych wyżywić się samodzielnie. Na koszty transportu wpływ mają też rosnące koszty paliwa. Istotnym czynnikiem wzrostu cen żywności jest też rosnąca cena nawozów, których głównym eksporterem są właśnie Rosja i Ukraina.