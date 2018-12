Glinica. Znaleziono zwłoki kobiety. Możliwe, że to zaginiona Maria T.

Mieszkaniec śląskiej Glinicy odnalazł zwłoki kobiety. Ciało leżało w pobliżu zabudowań gospodarczych. Śledczy podejrzewają, że zmarła to Maria T., która w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła 2 miesiące temu.

- Są podejrzenia, że zwłoki należą do zaginionej ok. dwa miesiące temu mieszkanki Glinicy. Konieczne są jednak badania z zakresu DNA, żeby to potwierdzić. Znalezione ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu – powiedział w rozmowie z portalem dziennikzachodni.pl prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.