GIS ostrzega przed nowym narkotykiem. Grozi utratą życia

Główny Inspektor Sanitarny przypomina w komunikacie o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków, zwanych popularnie "dopalaczami". Takie produkty - jak wskazał GIS - są oferowane w postaci m.in. proszku, kryształów, znaczków, tabletek lub liquidów do palenia. Nie posiadają gwarancji składu i ilości substancji czynnej, a co istotne, mogą zawierać niezadeklarowane i niebezpieczne zanieczyszczenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych zatruć, a nawet zgonów. GIS alarmuje, że zażywanie ich to narażanie się na utratę zdrowia lub życia.