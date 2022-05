"Benzo" sieje strach w USA. Narkotyk jest mocniejszy i groźniejszy od heroiny

Nowy kryzys narkotykowy. "Benzo zabije mnóstwo ludzi"

Tymczasem w Filadelfii (USA) we wszystkich zatrzymywanych obecnie przez służby próbkach fentanylu i heroiny wykrywana jest ksylozyna - środek uspokajający wykorzystywany w weterynarii. Sprzedaje się go pod nazwą "tranq", od angielskiego wyrazu "tranquilizer" oznaczającego właśnie środek uspokajający. Uzależnione od nowej mieszanki osoby zgłaszają pojawianie się ropiejących wrzodów na skórze, i to nie tylko w miejscu wkłucia się w żyłę. Niektórym trzeba było amputować kończyny.