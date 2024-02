GIS ostrzega. Do żywności migrują szkodliwe substancje

Produkt, o którym mowa, to 7410500 Zestaw przyborów kuchennych (3 sztuki) o numerze partii: Q 116784. Kod kreskowy: 8003512787676. Produkt został zaimportowany do Polski przez firmę Pengo SpA Italy Via A. Pigafetta n°3, Bassano del Grappa (VI), 36061. Dystrybucją w Polsce zajmuje się Action Logistic Poland Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice.