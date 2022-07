Gigantyczny stół Putina. Kreml pokazał zdjęcia

Kreml ujawnił zdjęcia ze spotkania Władimira Putina z kierownictwem Dumy Państwowej. Spotkanie w sali Katarzyny było wyjątkowe, bo prezydent Rosji siedział sam po jednej stronie okrągłego stołu. Naprzeciw niego i to w znacznej odległości, usiedli parlamentarzyści. To kolejny raz, gdy rosyjski przywódca przyjmuje gości w taki sposób. Podobna odległość dzieliła go od prezydenta Francji Emmanuela Macrona czy swojego ministra Siergieja Ławrowa, gdy gościł ich w Moskwie.