Gigantyczny skok szczepień w Austrii. W tle rosnąca liczba zakażeń oraz nowe ograniczenia dla niezaszczepionych

Z danych ministerstwa zdrowia w Wiedniu wynika, że niemal 9-milionowa Austria przeżywa aktualnie szczepieniową mobilizację. Tylko w Tylko w sobotę wykonano ich prawie 32 tysiące. Co ważne, około jedna trzecia tej kwoty (10,5 tys.) to były pierwsze dawki. Ponad połowa, bo 17 tys. szczepień, to były dawki przypominające.