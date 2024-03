Gigantyczny kredyt Polski 2050. Hołownia tłumaczy

Polska 2050 w ciągu ostatnich miesięcy zaciągnęła ponad 11 mln zł kredytu. Szymon Hołownia przekonuje, że to pożyczka na czas do otrzymania subwencji. - Musieliśmy wziąć pożyczkę na kampanię wyborczą. To zrozumiałe, no bo z czego mielibyśmy ją zrobić? - mówił marszałek Sejmu.