Gigantyczne kolejki przed urzędami. Ukraińcy składają podanie o PESEL

- W tej chwili mamy kilkaset osób. Obsługa jednego petenta trwa ok. 45 minut. To się wiąże ze skanowaniem zdjęcia, podpisów i pobraniem odcisków palców od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia. Do tego dochodzi jeszcze transliteracja z cyrylicy na alfabet łaciński. To jest dodatkowy czas - powiedział dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gdańsku Tomasz Filipowicz.