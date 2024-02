"Tusk, Sikorski, Siemoniak". Giertych składa zawiadomienie

Roman Giertych przekazał w mediach społecznościowych, że we wtorek złoży zawiadomienie do prokuratury ws. podsłuchiwania go za pomocą systemu Pegasus. Dodał, że w pozwie zawrze wniosek, aby za pokrzywdzonych uznać klientów, których obsługiwał jako adwokat w tamtym czasie. To m.in. Donald Tusk, Radosław Sikorski i Tomasz Siemoniak.