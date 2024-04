Giertych składa zawiadomienie. Chodzi o "zbrodnię szpiegostwa"

"Liczę, że Prokurator Krajowy obejmie to postępowanie swym nadzorem i doprowadzi do ukarania wszystkich winnych. Stenogramy moich rozmów z Donaldem Tuskiem ówczesnym przewodniczącym Rady Europejskiej były uzyskiwane przez program Pegasus mimo tego, że byłem wówczas jego adwokatem. I do dziś te materiały z Pegasusa znajdują się w aktach tego zespołu i na serwerach służb izraelskich i nie wiadomo, gdzie jeszcze" - uzasadniał swe zarzuty polityk.