Giertych składa wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

"Będziemy ten wniosek uzupełniać o kolejne, zgłaszające się ofiary (np. farmaceutów zatrzymywanych w czasie kampanii wyborczej jako rzekomych sprawców niedoboru leków). Również w uzupełnieniu dodamy kwestię wykorzystywania programu PEGASUS do uzyskiwania informacji o przeciwnikach politycznych i do preparowania dowodów mających służyć zatrzymaniom. Używanie programu PEGASUS jest jednym z dowodów na to, że mieliśmy do czynienia z planowymi prześladowaniami przeciwników politycznych" - napisał Giertych. Dodał, że wniosek do Hagi obejmuje również przypadek jego zatrzymania w roku 2020. "Stąd badanie inwigilacji nielegalnym oprogramowaniem będzie stanowić oczywistą część tego postępowania".