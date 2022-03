Gérard Depardieu oskarżony o gwałt i napaść seksualną

"On pracuje, kiedy ja staram się przetrwać"

Od czasu postawienia aktu oskarżenia Gérard Depardieu został wysłuchany co do meritum sprawy przez sędziego śledczego, według źródeł zaznajomionych z tą sprawą. Arnould, zabrała głos w połowie grudnia na Twitterze, aby ujawnić swoją tożsamość. "On pracuje, kiedy ja staram się przetrwać" – napisała.