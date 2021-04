Miejsce śmierci George'a Floyda jako "strefa autonomiczna"? Białoskórzy muszą stosować się do specjalnej instrukcji

Jak informuje PAP, wszyscy białoskórzy, którzy chcą odwiedzić miejsce śmierci George’a Floyda będą musieli dostosować się do "specjalnych instrukcji”. Przy skrzyżowaniu w Minneapolis, gdzie w maju zeszłego roku zginął 46-latek, postawiono tablicę określającą warunki przebywania na tamtym obszarze. Miejsce zostało przekształcone w "strefę autonomiczną".

We wtorek były funkcjonariusz Derek Chauvin został uznany przez ławę przysięgłych za winnego zabójstwa George'a Floyda .

ZOBACZ: Tadeusz Rydzyk apeluje do bogatych. Komentarz Piotra Zgorzelskiego

"Biali są zachęcani do angażowania się, a nie eskalacji"

Stacja Fox News zauważa też, że tablica wzywa do "uhonorowania przestrzeni jako miejsca, gdzie można się zjednoczyć i zademonstrować smutek". Są tam też specjalne instrukcje dla białoskórych chcących odwiedzać George Floyd Square, w tym prośby m.in. "o wsłuchiwanie się, uczenie i opłakiwanie”.

Instrukcja nawołuje także do tego, aby białoskórzy starali się wnosić dobrą energię do tego miejsca i nie próbowali czerpać z niego korzyści. W instrukcji tej zawarty jest również apel o niekrzywdzenie innych mniejszości oraz "zwracanie się do innych białych zachowujących się problematycznie o wyrażanie współczucia".