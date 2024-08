Generał grzmi. "Rujnują potencjał polskiej armii"

W rozmowie z portalem wnp.pl generał był pytany m.in. o scenariusze zakończenia działań militarnych w Ukrainie. - Wydaje się, że coraz bardziej wszyscy skłaniają się ku temu, by doszło do zawieszenia broni. Nie mówię o zawarciu pokoju między Rosją a Ukrainą, bo nikt już w to nie wierzy. To obecnie wydaje się po prostu niemożliwe - powiedział Skrzypczak.