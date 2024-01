Generał Ben Hodges: Rosja może wywołać III wojnę światową w półtora roku

Obawy Niemców w pełni uzasadnione

Jak ujawnił "Bild", Bundeswehra opracowała scenariusz konfliktu zbrojnego z Rosją. Prognoza rozpoczyna się już w lutym 2024 roku, kiedy to Rosja ma przeprowadzić kolejną mobilizację, wciągając do wojska dodatkowych 200 tysięcy osób. Do czerwca zaś ma pokonać armię ukraińską, a następnie prowadzić "różne formy wojny hybrydowej". Punktem kulminacyjnym, zgodnie ze scenariuszem Niemców, będzie rok 2025, kiedy to NATO ma podjąć decyzję o przeniesieniu na wschodnią flankę 300 tys. żołnierzy.