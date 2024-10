Gejzery wybuchają na składowisku śmieci. Nie da się otworzyć okien

Jak przypomina TVN24, teren po dawnych Zakładach Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu koło Łodzi to tykająca bomba ekologiczna. Teraz wciąż przy ulicy Miroszewskiej regularnie dochodzi do wybuchów gejzerów trujących dymów. To skutek zachodzących pod ziemią reakcji chemicznych.