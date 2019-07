Gehenna w szkołach. MEN interweniuje

Minister edukacji Dariusz Piontkowski będzie rozmawiał z samorządami o braku miejsc w szkołach - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. - Mam nadzieję, że wspólnie będziemy starali się rozwiązać maksimum problemów, które się pojawiły - wskazał.

W tym roku tzw. podwójny rocznik spotkają się w szkołach ponadpodstawowych (Agencja Gazeta, Fot: Piotr Skórnicki)

Dworczyk pytany był o sprawę na antenie Polskiego Radia 24. - Minister edukacji narodowej zapowiedział już spotkania z samorządami, bo to one prowadzą placówki szkolne i to one powinny przygotować placówki do przyjęcia uczniów - oznajmił.

W ocenie ministra problem dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości. Podkreślił, że "bardzo duża część samorządów doskonale wywiązała się z tego obowiązku".

Chodzi o to, że w tym roku tzw. podwójny rocznik - uczniowie, którzy skończyli szkoły podstawowe i gimnazja - spotkają się w szkołach ponadpodstawowych. Zgodnie z zaleceniami resortu edukacji dyrektorzy szkół zwiększyli liczbę oddziałów w placówkach. Nie gwarantuje to jednak, że wszyscy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół.

Poza tym, jak pisaliśmy w WP, ze względu na podwójny rocznik wielu uczniów nie zostało przydzielonych do żadnej placówki. W Olsztynie do szkół wstępnie nie zakwalifikowało się ponad 800 uczniów z podwójnego rocznika, w Krakowie - 2500. Nauczyciele w rozmowie z WP mówili zgodnie: to było do przewidzenia.

W wielu miastach uczniowie aplikowali nawet do kilkunastu szkół średnich jednocześnie. Teraz ci, którzy zostali w pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowani, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły i donieść oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Wówczas poszczególne placówki będą ostatecznie wiedziały, ilu jest uczniów przyjętych. Miejsca mogą się zatem jeszcze zwolnić.