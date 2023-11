"Gdzie są pieniądze?". Dyrektorka XXX LO nie przyznaje się do oskarżeń

Radio Zet informowało w październiku o kontrowersyjnych wydatkach dyrektorki XXX Liceum Ogólnokształcącego Ewa Dziekan-Feliksiak. Z funduszy z budżetu miasta zastały zakupione takie przedmioty jak: rowery, dywany, sprzęt ogrodowy i pościel. Setki tysięcy złotych miały także zostać wydane na remont i usługi w szkole. Nauczyciele placówki zgłaszają jednak wątpliwości, co do ich wykonania - wynika z dokumentów, do których dotarł reporter Radia Zet.