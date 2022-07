Gdzie można się kąpać w Bałtyku? Są czerwone flagi

Czy są sinice w Bałtyku?

Woda jest też na bieżąco badana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z mapy opublikowanej na stronie tej instytucji wynika, że we wszystkich nadmorskich kąpieliskach woda jest przydatna do kąpieli. To jednak nie oznacza, że wszędzie można wejść do wody.