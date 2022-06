Gdzie jest mało ludzi nad Bałtykiem? W tych miejscowościach nie ma tłumów

Co roku miliony Polaków wyjeżdżają na wakacje nad Morze Bałtyckie. Popularnością wśród turystów cieszą się znane kurorty. Są to m.in. Międzyzdroje, Kołobrzeg, Mielno, Władysławowo czy miejscowości na Półwyspie Helskim: Jurata, Jastarnia czy Hel. Jeśli chcemy odpocząć nad morzem nie narażając się na tłumy turystów, to warto omijać te lokalizacje.