Gdzie jest burza? Pogoda nie da odetchnąć. IMGW wydaje ostrzeżenia. Sprawdź radar burz online

Gdzie jest burza? W poniedziałek grzmi głównie w północno-wschodniej Polsce. W kolejnych godzinach front burzowy będzie przesuwał się na południe. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem. Sprawdź radar burz online, żeby wiedzieć, czy w twojej okolicy również zagrzmi.

Gdzie jest burza? W poniedziałek to pytanie zadaje sobie wiele osób. Szczególnie zagrożona jest centralna i wschodnia Polska. Burza daje się we znaki na zachód od Ełku, a także w rejonie Białegostoku i Zambrowa. Front burzowy przesuwa się na południe. Ok. godziny 13 burza rozpoczęła się na zachód od Białej Podlaskiej w województwie lubelskim.