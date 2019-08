Gdzie jest burza? Pogoda na piątek, 30 sierpnia. IMGW wydał ostrzeżenia dla dwunastu województw przed upałami, deszczem i burzą

Gdzie jest burza? Pogoda na piątek, 30 sierpnia. Synoptycy już od rana przewidują na dziś burze, deszcz, a miejscami także grad. IMGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw.

Gdzie jest burza? Pogoda na piątek 30 sierpnia

Pogoda na piątek – upały i burze

Dziś upały ogarną cały kraj. W wielu miejscach przekroczy 30 st. C., dobijając nawet do 32 st. C. Najchłodniej, bo od 25 st. C do 27 st. Co będzie tylko w północnym pasie, który rozciąga się od województwa zachodniopomorskiego na Podlasie. Najgoręcej będzie w województwie lubuskim, głównie w pasie od Zielonej Góry po Wschowę i Żagań, gdzie na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Synoptycy zwracają uwagę na fakt, że wysoka temperatura sprzyja odwodnieniu i przegrzaniu organizmu. Apeluje się o nieprzebywanie zbyt długo na otwartym słońcu oraz o picie dużej ilości wody.