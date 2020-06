Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla zachodniej i południowej części kraju

Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenia

Sumy opadów mogą osiągnąć 50 mm, a porywy wiatru do 80 km/h. Lokalne podtopienia wystąpiły w Gorzowie Wielkopolskim. W ciągu dwóch godzin spadło tam 66mm deszczu. Pod tym linkiem można śledzić gdzie jest burza .

Nie tylko burze gradem. Upały od poranka

Sytuacja doprowadziła do anomalii. W Słubicach o godz. 14 było 32,4 stopnie Celsjusza. W tym samym momencie we wspomnianym Gorzowie Wlkp., gdzie przeszła burza, było 18,2 st. C.