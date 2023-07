Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia

W sobotę w całym kraju wystąpi zachmurzenie duże lub umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Jedynie północny zachód będzie wolny od burz. Najchłodniejszymi miastami będą Koszalin i Zakopane - tam 19 st. C. Najcieplej we Wrocławiu i Legnicy - 24 st. C.