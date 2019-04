GdybyNieNauczyciel. Akcja Wirtualnej Polski

#GdybyNieNauczyciel to cykl kilkunastu tekstów, które z jednej strony pokazują pasję nauczycieli, a z drugiej polski system edukacji i współczesne szkoły. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Beata Tadla, Kamil Nożyński, Rafał Sonik, Krzysztof Skiba i Katarzyna Bujakiewicz. Swoich nauczycieli wspominali także nasi internauci.

#GdybyNieNauczyciel to przede wszystkim dziesiątki nieznanych historii o pedagogach. Takich, którzy swojej pracy poświecili całe życie, kształtowali postawy i myślenie młodych ludzi. Najczęściej to nauczyciele mają decydujący wpływ na wybór zawodowej drogi, tworzą kolejne pokolenia aktorów, sportowców, lekarzy, polityków czy dziennikarzy.

Dziękują artyści i dziennikarze

– Gdyby nie moja nauczycielka od WOS-u, pewnie do mediów nigdy bym nie trafił. To moja pani z podstawówki nauczyła mnie, jak czytać gazety i szukać w nich tego, co ważne, a nie tylko zwracać uwagę na program tv i krzyżówki. To ona pokazała mi jak interesować się historią, nie tylko datami – mówi Marek Kacprzak, dziennikarz Wirtualnej Polski , prowadzący codzienny program "Tłit".

W ciągu tygodnia do akcji włączyło się wiele gwiazd, które chętnie dzieliły się swoimi historiami ze szkoły. Artyści i sportowcy wspominali otwartych i pełnych pasji nauczycieli, wymagających, ale też podziwianych i szanowanych przez uczniów. – Liceum kończyłem jeszcze w PRL, ale nauczyciele uczyli nas tak, że sam zacząłem szukać kolejnych książek. Robiliśmy gazetki, niezależne pismo. A dziś? Bywa, że nauczyciele zarabiają mniej niż robotnik niewykwalifikowany. I to jest skandal – mówi Krzysztof Skiba, muzyk, lider zespołu Big Cyc.

Internauci również wspminają nauczycieli

Do akcji włączyli się także nasi czytelnicy, którzy do redakcji Dziejesię wysłali wiele swoich historii oraz wspomnień. Wśród nich znalazł się między innymi Michał, programista z Łodzi.

"Jestem absolwentem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Nie ukrywam tego, to wspaniała szkoła, pracują w niej niesamowici ludzie i zawdzięczam jej bardzo wiele. Drodzy nauczyciele, jeśli dane Wam będzie to przeczytać - dziękuję wszystkim. To dzięki Wam jestem teraz tu gdzie jestem i pozostanę dozgonnie wdzięczny za wszystko co dla mnie zrobiliście. Za stworzenie mi możliwości rozwoju i przekazaną wiedzę, a także poświęcony czas, nierzadko poza Waszym czasem pracy" - podkreślał w liście do redakcji.