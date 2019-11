GdybyNieKsiążka. Jurek Owsiak wybrał "Elementarz" Mariana Falskiego

Musiał wybrać jedną książkę. Wybrał "Elementarz" Mariana Falskiego. - Wiersz zamieszczony na samym końcu - "Paweł i Gaweł" Aleksandra Fredry - mógłby być dzisiaj treścią polskiego pacierza dla wszystkich Polaków, którzy zasypiając, chcą rano wstać lepsi, pogodniejsi, omijając wszechobecnego focha i wzajemne złości - mówi Jurek Owsiak.

- " Elementarz " Mariana Falskiego to dla mnie najbardziej niezwykłe dzieło literackie w kategorii poznawania alfabetu, liter, wyrazów i słów. Zapadły mi absolutnie w pamięci opowiadania bohaterów zielonego "Elementarza". Utrwalił we mnie poczucie estetyki opartej na fantastycznych, ciepłych rysunkach, które cudownie oddały kolor naszych miast, wsi, dróg, czterech pór roku i wszystkich najbardziej ważnych zawodów świata, jak chociażby rolnik, hutnik, piekarz czy żołnierz - mówi Jurek Owsiak .

Dodaje: - Jest to jedyna książka, która także fizycznie czterema porami roku we mnie tkwi. Jedyna, która tak mocno była ze mną przez prawie cały rok szkolny i której wiersz zamieszczony na samym końcu - "Paweł i Gaweł" Aleksandra Fredry - mógłby być dzisiaj treścią polskiego pacierza dla wszystkich Polaków, którzy zasypiając, chcą rano wstać lepsi, pogodniejsi, omijając wszechobecnego focha i wzajemne złości. Mówiąc krótko - nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.