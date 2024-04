Gdyby wojna objęła ten obszar, skutki poczujemy także w Polsce. Oto kluczowy punkt Iranu

Choć ataki, do których doszło ze strony Iranu, zdają się być daleko od Polski, nie oznacza to, że wojna na Bliskim Wschodzie nas nie dotyczy. Konflikt ma szeroki wymiar, a potencjalne zaangażowanie Zachodu (w tym USA), może doprowadzić do jego eskalacji. A to do konsekwencji, także dla takich krajów jak Polska.