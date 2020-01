Gdańsk wspomina Pawła Adamowicza. "Nie możemy się dać zastraszyć terrorowi"

- Zło nigdy nie wygrywa. Nie możemy się dać zastraszyć terrorowi, zło jest zawsze w mniejszości. Na końcu zawsze dobro zwycięża - mówiła Magdalena Adamowicz. W poniedziałek minął rok od śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska. Zmarły prezydent został uhonorowany pamiątkową tablicą przy Targu Węglowym.



"Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdański jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!". To ostatnie słowa wypowiedziane przez Pawła Adamowicza na kilkanaście sekund przed tragiczną śmiercią. Jego słowa przypomniała w poniedziałek jego małżonka.

Ale to co stało się po śmierci Pawła i to co się dzieje teraz pokazuje, że zło nigdy nie wygrywa. Na końcu zawsze dobro zwycięża (...) Niech ta tablica będzie symbolem odwagi gdańszczanek i gdańszczan. Polek i Polaków. Symbolem odwagi, która zwycięża zło - dodała europosłanka.