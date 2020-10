Gdańsk. Rodzice niemowlęcia z zarzutami. Chcieli ukryć prawdę o wypadku

- Lekarz dyżurujący miał podejrzenie, że dziecko zostało pobite. Kobieta, która przywiozła chłopca do szpitala, powiedziała lekarzowi, że syn wypadł na dywan z nosidełka - przekazała PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska.

Rodzice dziecka zostali zatrzymani. 30-latek i 25-latka kilkukrotnie zmieniali wersję wydarzeń, które miały doprowadzić do dramatycznej sytuacji.

Niedaleko ich domu znaleziono rozbity samochód mężczyzny. Okazało się, że 30-latek ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł z rodziną do samochodu i uderzył w barierki wiaduktu. Rodzice uciekli z miejsca zdarzenia. Ostatecznie zdecydowali się przywieźć dziecko do szpitala.