Gdańsk: Rodzice buntują się przeciwko nowemu programowi w szkołach. "To czysta propaganda"

W gdańskich szkołach zrobiło się głośno o broszurach programu "ZdrovveLove". Rodzice protestują, bo ich zdaniem są "kontrowersyjne".

- To czysta propaganda zachęcająca młodych ludzi do uprawiania seksu - oceniają członkowie Stowarzyszenia myGdansk.pl prezentujący opinię rodziców wielu uczniów i piszą w tej sprawie do prezydenta Gdańska.