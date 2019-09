Gdańsk. Reanimacja Pawła Adamowicza. Jest opinia biegłego

Prokuratura poinformowała o wynikach opinii biegłego ws. przeprowadzenia reanimacji prezydenta Gdańska. Ratownicy medyczni mieli zachować się prawidłowo. Zastrzeżenia co do ich pracy formułował po ataku specjalista patomorfolog z 30-letnim doświadczeniem.

Wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia reanimacji Pawła Adamowicza miał jeden z biegłych lekarzy sądowych. Jak twierdził błędem miała być zbyt długa resuscytacja prezydenta Gdańska na scenie. Korzystniejsze miało być przewiezienie zaatakowanego polityka do szpitala, co miałoby zwiększyć jego szanse na przeżycie.