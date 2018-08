Gdańsk: Paweł Adamowicz spotka się z przedstawicielami MON. W sprawie uroczystości na Westerplatte

Władze Gdańska spotkają się w piątek z przedstawicielami armii. Temat rozmów? Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Spotkanie to efekt zaproszenia wojska do udziału w uroczystościach przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Władze miasta chcą przedstawić żołnierzom planowany program uroczystości. Zależy im między innymi na tym, by apel pamięci został odczytany przez harcerzy. To reakcja na zeszłoroczne zamieszanie, kiedy pracownicy MON w trakcie ceremonii zablokowali jednego z harcerzy po to, by apel przeczytał żołnierz, który uwzględnił w nim tak zwany apel smoleński.