Gdańsk. Incydent przed kościołem z radnym PiS. Lech Wałęsa: zostałem napadnięty

Gdański radny Dawid Kurpej rozdawał przed wyborami parlamentarnymi 2019 ulotki Jarosława Sellina z PiS. Były prezydent wziął gazetkę i rzucił ją o ziemię. Samorządowiec mówi o "agresji i chamstwie".

"Jest mi przykro, że tak traktuje pan drugiego człowieka! Dziwi mnie to, że zrobiła to na dodatek osoba, która dopiero co wyszła z kościoła" - dodał samorządowiec. "Brak słów" - skomentował z kolei wydarzenie sam Sellin.