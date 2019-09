Lech Wałęsa wsparł Małgorzatę Kidawę-Błońską. "Podjęła się pani trudnego zadania"

Kandydatka KO na premiera spotkała się z Lechem Wałęsą. W rozmowach wziął udział również syn byłego prezydenta, Jarosław Wałęsa. Noblista zapewnił, że Małgorzata Kidawa-Błońska może liczyć na jego "całkowite wsparcie".

- Problemy (stojące) przed Polską są znane nam wszystkim. Dlatego też wielka nadzieja, że pani sobie jako kobieta poradzi z tymi problemami, a my wszyscy - ci, którzy kochają Polskę, będziemy maksymalnie wspierać pani działania - zwrócił się do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej były prezydent.

- Pan prezydent bardzo dobrze powiedział. My musimy zbudować na nowo fundament, na którym możemy robić wszystkie inne rzeczy. Skoro trójpodział władzy nie istnieje, skoro konstytucja nie jest szanowana, musimy wrócić do początku i doprowadzić do tego, żeby to stało się oczywistością i żeby wszyscy wiedzieli, że inaczej Polska nie posunie się ani krok do przodu - stwierdziła Kidawa-Błońska.